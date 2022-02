今夏開幕する舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』のプレビュー公演、全22公演のチケットが2月23日10時より発売され、わずか6時間で用意されたチケット約3万枚すべてが完売となった。今後発売される本公演のチケットも争奪戦が予想される。

7月8日に開幕する舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』本公演の9月30日までのスケジュールが昨日発表された。本公演ではハリー・ポッター役を3人の俳優が公演ごとに演じる。藤原竜也はプレビュー公演の初日となる6月16日18時15分の回、石丸幹二は8月12日12時15分の回、そして向井理は8月15日12時15分の回に、それぞれの初日を迎える。また、藤原竜也の出演が9月30日までとなることもあわせて発表された。ハリー・ポッター役を含めたメインキャストの出演スケジュールは、公式ホームページで確認できる。

チケットの一般発売日は4月2日。一般発売に先駆け、TBSチケットとホリプロステージでは3月12日より主催者先行発売を実施することが決定した。なお、チケットの購入には事前の会員登録(無料)が必要となる。

ハリー・ポッターの19年後の物語を描いた本作は、これまでにロンドン、ニューヨークなど世界5都市で上演されており、今春にはカナダのトロントでも開幕。東京公演はアジアとしては初、世界では7番目の上演となる。

また、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の特別番組を3月19日16時から放送(※関東ローカル)。さらにシリーズ第6作となる映画「ハリー・ポッターと謎のプリンス」を3月21日の夜に全国ネットで放送することが決定した。

特別番組には、舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の応援大使であるバナナマンの2人が登場。加えてハリー・ポッターを愛してやまない芸能人を迎え、シリーズをおさらい。映画から舞台まで、魅力をふんだんに取り上げる。

(C)2022 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved. Wizarding World Publishing Rights (C) J.K. Rowling WIZARDING WORLD and all related characters and elements are trademarks of and (C)Warner Bros. Entertainment Inc.