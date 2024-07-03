BLANKEY JET CITYがYouTubeチャンネル開設、24年前のラストライブ映像を一夜限りプレミア公開

BLANKEY JET CITYが、YouTube公式アーティストチャンネルを開設した。
浅井健一（Vo/Gt）、照井利幸（B）、中村達也（Dr）による伝説の3ピースロックバンド”BLANKEY JET CITY”。2000年の解散後、いまだに音楽シーンに絶大な影響力を誇りリスペクトされ続けている。
衝撃の解散から約24年の年月を経て、2024年7月2日（火）にYouTube公式アーティストチャンネルが開設された。そして、BLANKEY JET CITYオフィシャルYouTubeチャンネルにて、24年前のラストツアーのファイナル公演となった横浜アリーナ2Daysの2日目、2000年7月9日の伝説のライブを収録したライブ映像の名作『LAST DANCE』がフルHDにアップコンバートされた最新映像で、24年後の同日となる2024年7月9日（火）20時より一夜限りのYouTubeプレミアにて初公開されることが発表された。
さらに、BLANKEY JET CITYのオフィシャルXも開設されている。
BLANKEY JET CITY オフィシャル YouTube チャンネル https://www.youtube.com/@BLANKEY_JET_CITY_Official
BLANKEY JET CITY オフィシャル X https://x.com/BJC_officialX