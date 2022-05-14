映画『流浪の月』(5月13日公開)の公開初日舞台挨拶が13日に都内で行われ、広瀬すず、松坂桃李、横浜流星、多部未華子、内田也哉子、李相日監督、増田光桜が登場した。
（記事＆写真）
📸横浜流星、サプライズへの戸惑いを広瀬すずが再現「聞いたことのないような音を…」
https://news.mynavi.jp/article/20220513-2344909/
（オススメ動画）
🎬広瀬すず、恋人・横浜流星演じる亮に「捧げる毎日でした」監督の言葉に照れる場面も 映画『流浪の月』完成披露試写会
https://youtu.be/M_2LSdsQinM
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi