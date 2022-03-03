俳優の横浜流星が主演を務める映画『嘘喰い』の人気キャラクターたちによるもう一つの“騙し合いゲーム”を描くオリジナルドラマ『嘘喰い –梶隆臣篇-』の本編映像が公開された。
本ドラマでは佐野勇斗演じる梶隆臣に焦点を当てクズ親、抗えない過去といった背負うもののために、究極の騙し合いゲームに挑む様を描く。
（オススメ動画）
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