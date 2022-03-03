

俳優の横浜流星が主演を務める映画『嘘喰い』の人気キャラクターたちによるもう一つの“騙し合いゲーム”を描くオリジナルドラマ『嘘喰い –梶隆臣篇-』の本編映像が公開された。

本ドラマでは佐野勇斗演じる梶隆臣に焦点を当てクズ親、抗えない過去といった背負うもののために、究極の騙し合いゲームに挑む様を描く。

（オススメ動画）

🎬横浜流星と佐野勇斗、記者のリクエストに思わず… 2人のわちゃわちゃに観客大興奮 映画『嘘喰い』学生限定試写会サプライズイベント

https://youtu.be/5T_27kCFtRM

🎬白石麻衣＆佐野勇斗W主演！『嘘食い』人気キャラに焦点当たるdTVドラマ『嘘喰い –鞍馬蘭子篇／梶隆臣篇-』特番予告映像公開

https://youtu.be/oWVZdaTgTko

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

