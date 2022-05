2021年にNetflixで配信された韓国ドラマ『わかっていても』で主演を務めたハン・ソヒ。本作で危険な恋に翻弄される女子大生を好演すると、その洗練された美しさで女性視聴者から圧倒的な支持を集め、作中でのヘアスタイルまで話題になるほど人気を博しました。

本記事では、そんな韓国最旬女優のハン・ソヒのプロフィールやおすすめドラマを紹介していきます。話題となったドラマでの髪型やメイクについても解説しているので、ぜひチェックしてみてください。

ハン・ソヒのプロフィールと経歴

まずは、ハン・ソヒの詳しいプロフィールとこれまでの経歴を紹介していきます。

本名 イ・ソヒ 生年月日 1994年11月18日 身長 165cm 血液型 AB型 出身地 韓国・蔚山広域市

SHINeeのMVでデビュー

ハン・ソヒは、1994年11月18日生まれの27歳(2022年5月現在)。蔚山広域市で生まれ育った彼女は高校卒業後、ソウルに上京しました。当時はアルバイトを掛け持ちして生計を立てていたそうです。

アルバイトの傍ら、広告モデルなどの仕事も始めた彼女は、徐々にインフルエンサーとして人気を集めるようになりました。そして2016年、人気K-POPグループ・SHINeeの「Tell Me What To Do」のMVに起用されたことで芸能界入りを果たします。

翌年、『ひと夏の奇跡~waiting for you』でドラマ初出演をかざると、2作目の『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』で早くも主要キャストに抜擢。2018年の大ヒットドラマ『100日の朗君様』でもキーパーソンとなる世子嬪役を務め、女優として頭角を現すようになりました。

ドラマ『夫婦の世界』で大ブレイク!

ハン・ソヒの名が広く知られるようになったのは、2020年にJTBCで放送されたドラマ『夫婦の世界』。2015年にイギリスで制作されたドラマ『女医フォスター』のリメイク版として放送され、韓国のケーブルテレビ局でのドラマ史上最高視聴率を記録した作品です。

本作は、演技派女優として名高いキム・ヒエ演じる女医のソヌが、パク・へジュン演じる夫テオの不倫に気付き、壮絶な復讐を決行していくという愛憎劇。過激な演出が話題を集め、社会現象を巻き起こすほどの人気となりました。

ハン・ソヒが演じたのは、テオの不倫相手・ダギョン。テオとの子供を妊娠し、ソヌに牽制をかける悪女を熱演しています。視聴者からの反感を買いやすい役どころだったにもかかわらず、ドラマ終了後には多くの広告依頼が殺到するほどの人気となり、大ブレイクを果たしました。

ソン・ガンとの共演作が日本でも話題に

ハン・ソヒが日本で注目されるきっかけとなったのは、2021年6月にNetflixで配信開始されたドラマ『わかっていても』。彼女は本作で、主人公・ナビ役を演じています。

相手役を演じたのは人気俳優のソン・ガン。2人は「本当に付き合っているのでは?」と熱愛説がささやかれるほど息のあった演技を見せ、若い女性を中心に多くの支持を集めることとなりました。

次回作はパク・ソジュンと共演の『京城クリーチャー』

2021年以降、次々と主演女優に抜擢されているハン・ソヒ。そんな彼女は現在、2023年放送予定のドラマ『京城クリーチャー』の撮影に挑んでいるとのこと。W主演を務めるパク・ソジュンとの共演が早くも話題となっています。

2人の人気俳優の共演で注目される『京城クリーチャー』は、1945年の京城(ソウル)に生きる若い2人の物語。欲にまみれたクリーチャー(怪物)と戦う2人を通じて、「人間らしく生きること」について考えさせられる作品だといいます。

ハン・ソヒが演じるのは、「トドゥクン」と呼ばれる行方不明になった人を見つけ出す職業のチェオック。刀や銃をはじめ、あらゆる機械を扱い逞しく生きてきたチェオック役で、これまでにない姿を披露してくれると期待が高まっています。

ハン・ソヒの過去の出演作品一覧

2017年:『ひと夏の奇跡 〜waiting for you』イ・ソウォン役

2017年:『カネの花 〜愛を閉ざした男〜』ユン・ソウォン役

2018年:『100日の郎君様』キム・ソヘ役

2019年:『アビス』チャン・ヒジン役

2020年:『夫婦の世界』ヨ・ダギョン役

2021年:『わかっていても』ユ・ナビ役

2021年:『マイネーム: 偽りと復讐』ユン・ジウ役

2022年:『サウンドトラック#1』イ・ウンス役

デビュー数年で数々のヒット作に出演しています

ハン・ソヒのおすすめドラマTop3

デビューから今まで8本のドラマに出演してきたハン・ソヒ。どれも高い評価を得た作品ばかりですが、今回はその中でも特におすすめしたいドラマ3つを紹介します。

『わかっていても』

1つ目は、先ほども紹介した『わかっていても』。ハン・ソヒの代表作とも言えるドラマです。

ハン・ソヒ演じるナビは美術大学に通う4年生。美術作家の恋人と別れ傷ついていた時にソン・ガン演じるパク・ジェオンに出会います。友達以上恋人未満の関係を好むジェオンに警戒しつつも、魅力的な彼に惹かれていくナビ。そんな2人の恋模様を描いた作品です。

ジェオンに翻弄されるナビの葛藤を、自然かつ繊細に表現しているハン・ソヒの演技力にも注目すべき作品となっています。

また、ナビとジェオン以外にも複数のカップルの恋模様が描かれているのもポイント。恋愛に翻弄される若者の姿がリアルだと話題を集め、Netflixの日本ランキングでも長期間TOP10にランクインするほどの人気をみせました。

『サウンドトラック#1』

2つ目のおすすめ作品は、2022年に公開されたハン・ソヒの最新作で、ディズニープラスオリジナル作品の『サウンドトラック#1』です。本作では、『花郎』や『力の強い女 ト・ボンスン』などに出演してきた人気俳優パク・ヒョンシクと共演しています。

ひょんなことから共同生活を送ることになった19年来の親友ソ・ウンスとハン・ソヌ。恋と友情の間で揺れる2人を美しく描いたミュージックロマンス作品です。全4話と短めですが、片思いの切なさやトキメキがこれでもかというほど詰まっています。

また、さらに磨きのかかったハン・ソヒの美しいビジュアルも本作の魅力の一つ。まだ見ていないという方は、ぜひチェックしてみてください。

『マイネーム:偽りと復讐』

最後に紹介するのは、Netflixオリジナル作品の『マイネーム:偽りと復讐』。ハン・ソヒがこれまでのイメージを一新するワイルドな姿を見せたことで話題を集めたドラマです。

ハン・ソヒが演じたのは主人公のジウ。何者かによって父親を殺されたジウは、復讐を果たすために父親が属していた麻薬組織の一員となります。そこで父親を殺した犯人が警察官であることを告げられ、真相を明らかにするために警察へ潜入していくというストーリーです。

麻薬組織の人間や犯罪者と激しく闘うアクションシーンを披露したハン・ソヒは、この作品のために10㎏も増量し、スタントマンなしで撮影に挑んだのだとか。同年に放送された『わかっていても』の女優と同一人物とは思えないほどの格好いい姿を見せています。

目を覆いたくなるような生々しいアクションシーンが多いですが、ヒューマンドラマとしても見応え抜群の作品なので、「恋愛モノに飽きてきたかも…」という方には特におすすめです。

真似したい! ハン・ソヒのかわいい髪型やメイク

かわいさと美しさを兼ね備えたビジュアルで、多くの女性から支持を集めるハン・ソヒ。ここからは、思わず真似したくなるハン・ソヒのかわいい髪型やメイクについて解説していきます。

『わかっていても』ナビの髪型が話題に

透明感のある美しさで圧倒的なオーラを放っていた『わかっていても』のナビ。ドラマ放送後には、ナビの髪型を真似したいという声が相次いで聞かれました。

ナビの髪型は、ゆるふわなレイヤーカットとシースルーバングが特徴。顎下あたりにレイヤーを入れることで、巻かなくても自然なウェーブができる髪型です。眉毛に少しかかるくらいの前髪も、かわいさを引き立てています。

清楚な雰囲気を演出したいという方には特におすすめ。美容室に行く際は、ぜひ参考にしてみてください。

ナビ愛用のコスメは「シャーロット・ティルブリー」

ゆるふわな髪型だけでなく、それに合わせたナチュラルメイクも関心の的となったナビ。メイクの1番のポイントは「透明感」。ハイライトやシェーディングはほとんど施さず、赤ちゃんのようなみずみずしい肌に仕上がっています。

アイメイクもマスカラでまつ毛を上げる程度のナチュラルさですが、しっかりとしたアーチ眉を描くことで、柔らかくも凛とした雰囲気を演出しています。

作中でナビが愛用していたコスメは、「Charlotte Tilbury(シャーロット・ティルブリー)」というブランドのもの。イギリス発のコスメで、韓国ではハン・ソヒがブランドモデルを務めています。

日本には進出していないブランドですが、ネットで海外から取り寄せることは可能なので、気になる方はぜひチェックしてみてください。

『マイネーム:偽りと復讐』ではボブを披露

『マイネーム:偽りと復讐』の冒頭では、ロングヘアだったジウ。しかし、復讐を誓い麻薬組織の一員として警察に潜入する際にバッサリと髪を切り、ボブヘアに変身します。

ボブにしただけでなく、「ジウなら化粧をしないだろう」とほぼノーメイクで撮影に挑んだことも明かしているハン・ソヒ。荒々しくも格好いいビジュアルは、彼女の端正な顔立ちをより際立たせています。

ハン・ソヒの活躍から目が離せない!

今回は、韓国はもちろん日本でも高い人気を誇る女優ハン・ソヒについて紹介しました。

不倫に溺れる女性や悩める女子大生、麻薬組織の一員と、一つのイメージに捉われない幅広い演技力で、デビューから数年でスターダムにのし上がったハン・ソヒ。その美しいビジュアルでも多くのファンを虜にしています。

この記事を見てハン・ソヒが気になった方は、ぜひ彼女のInstagramやおすすめしたドラマをチェックしてみてください。