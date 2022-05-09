シリーズ累計観客動員556万人・興行収入78億円突破、男たちの友情と熱き闘いを様々なメディアで描く「HiGH&LOW」シリーズと、不良漫画の金字塔「クローズ」「WORST」の、クロスオーバー映画『HiGH&LOW THE WORST』の続編『HiGH&LOW THE WORST X（クロス）』（9月9日公開）の新キャスト公開映像が公開された。
鬼邪高に迫る最凶軍団である鎌坂高校の氷室零二を藤原樹（THE RAMPAGE）。江罵羅商業高校の鮫岡章治を長谷川慎（THE RAMPAGE）、風神役を陣（THE RAMPAGE）が演じる。
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🎬BE:FIRST・RYOKI＆NCT 127・YUTA、「HiGH＆LOW」に初参戦！映画『HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）』特報映像公開
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