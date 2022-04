CS・フジテレビNEXTでは、4月29日・30日、5月1日に開催される音楽フェス『ARABAKI ROCK FEST.22』の模様を、6月26日(15:00~)に一挙9時間放送する。

『ARABAKI ROCK FEST』

『ARABAKI ROCK FEST.22』は、今年で20回目を迎え、今や東北の春の風物詩ともなった野外音楽フェス。3年ぶりの開催となる今年は、「陸奥<MICHINOKU>」「磐越<BAN-ETSU>」「鰰<HATAHATA>」の3つのステージで、3日間にわたり繰り広げられ、番組ではライブを中心にドキュメンタリー映像を交えて会場の雰囲気を伝える。

中でも毎年恒例となったARABAKIでしか見ることができないコラボレーションは必見。BRAHMANにSUGIZO、Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnnyを迎える「BRAHMAN with MICHINOKU Swing Orchestra」や、奥田民生ら豪華ゲストを迎える「GTR祭2022」など、3年ぶりの開催をさらに盛り上げるセッションが繰り広げられる。

出演アーティストと放送スケジュールは、以下の通り。

■Day1(15:00~18:00)

I Don’t Like Mondays.、eastern youth、神はサイコロを振らない、Creepy Nuts、サニーデイ・サービス、四星球、スガシカオ、スピッツ、THE SPELLBOUND、chilldspot、Nulbarich、ネクライトーキー、Novelbright、藤原美幸、BRAHMAN with MICHINOKU Swing Orchestra~ゲスト:SUGIZO(LUNA SEA / X JAPAN)、Tokyo Tanaka & Jean-Ken Johnny(From MAN WITH A MISSION)~、MAN WITH A MISSION、Lucky Kilimanjaro

■Day2(18:00~21:00)

ASIAN KUNG-FU GENERATION、ACIDMAN、オメでたい頭でなにより、折坂悠太(重奏)、キュウソネコカミ、GRAPEVINE、KOTORI、SHISHAMO、ストレイテナー、怒髪天、TRICERATOPS、NUMBER GIRL、ピーズ、the pillows、マカロニえんぴつ、mahina、yama、ユニコーン、LOVE PSYCHEDELICO×GLIM SPANKY

■Day3(21:00~24:00)

AJICO、片平里菜、カネコアヤノ、Ken Yokoyama、郷ひろみ、サンボマスター、GTR祭2022~ゲスト:奥田民生、黒田隼之介&小川貴之(sumika)、佐藤タイジ(THEATRE BROOK)、TAKUMA(10-FEET)、チバユウスケ(The Birthday)、CHOJI(I Don’t Like Mondays.)、TOSHI-LOW(BRAHMAN)、ヒダカトオル(THE STARBEMS)、Rei~、THE ORAL CIGARETTES、SiM、sumika、10-FEET、堂島孝平、NAMBA69、にしな、The Birthday、橋本絵莉子、THE BACK HORN × 9mm Parabellum Bullet、BiS with STUPiD BOYS for ARABAKI、04 Limited Sazabys、夢弦会

※五十音順、出演者は急きょ変更になる可能性あり