お笑い芸人のカズレーザーとタレントの朝日奈央が26日、“完璧な新キリンチューハイ“解禁発表会に登場した。
（オススメ動画）
🎬朝日奈央、トークが完璧すぎてカズレーザーに“エピソード捏造”を疑われる！？『“完璧な新キリンチューハイ“解禁発表会』
https://youtu.be/FpNDaDnvCyg
🎬朝日奈央、不慣れな？自画自賛コメントで照れてしまう！『一瞬時が止まったかと…』カズレーザーもたまらずツッコミ『“完璧な新キリンチューハイ“解禁発表会』
https://youtu.be/j4a2DNcfy6k
🎬カズレーザー、スタッフの顔と名前を覚えられない！？「おじさん目元で見分けるの無理」に朝日奈央も共感「“完璧な新キリンチューハイ“解禁発表会」
https://youtu.be/X3PwTDa1VBg
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