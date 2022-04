歌手の藤井 風とサウンドプロデューサーのYaffle氏がパーソナリティーを務めるJ-WAVE『J-WAVE SELECTION BEHIND ALL THE MUSIC ~藤井 風×Yaffle~』が、5月1日(22:00~22:54)に放送される。

藤井 風(左)、Yaffle氏

藤井とサウンドプロデューサーのYaffle氏が1stアルバム『HELP EVER HURT NEVER』を解説し、2020年10月に放送された特別番組の第2弾。

今回は、3月発売の2ndアルバム『LOVE ALL SERVE ALL』に収録された全11曲を解説。前作を踏まえてどのような狙いで今作に取り組んだのか、各楽曲の制作過程、サウンドやアレンジのこだわりなどアルバムの収録曲順に1曲ずつ紐解いていく。また、アルバムリリース後の今、2人が改めて感じたことも語る。

コメントは以下の通り。

■藤井 風

1stアルバムぶりのヤフさんとの対談! どんな話になるかドキドキや! ヤフさんの早口頑張って聞き取るで~。