日本のボーイズグループ・BE:FIRSTのRYOKI、韓国のボーイズグループ・NCT 127のYUTAが出演する、映画『HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）』（9月9日公開）の特報映像が公開された。
(C)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (C)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX
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