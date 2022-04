『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』よりシークフェルト音楽学院”「Delight to me!」が登場している。

『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -Re LIVE-』

ミュージカル×アニメーションによる二層展開式エンターテインメント『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』より『少女☆歌劇 レヴュースタァライト -The LIVE エーデル- Delight』主題歌を収録した舞台版シングルCD「Delight to me!」が登場している。

(C)Project Revue Starlight (C) 2022 Ateam Entertainment Inc. (C)Tokyo Broadcasting System Television, Inc. (C)bushiroad All Rights Reserved.