俳優の坂口健太郎が出演する、「キリン グリーンズフリー」の新TVCM『グリーンズフリー 登場編（坂口健太郎）』とインタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
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🎬坂口健太郎、オープンカーを運転する姿が爽やかでかっこいい！「キリン午後の紅茶 おいしい無糖香るレモン」新TVCM『おいでよ、新しい、爽やかへ。』編 ＆メイキング・インタビュー映像公開
https://youtu.be/w1CfjKBYACs
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