人気Youtuber平成フラミンゴのNICOとRIHOが3月5日、京セラドーム大阪にて開催された「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 SPRING & SUMMER」に出演。同イベント初出演となった感想やネットでも話題になる"シンクロ"について話を聞いた。
（オススメ動画）
🎬平成フラミンゴ、涙のランウェイ！ヘラヘラ三銃士も艶やか浴衣で登場「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 S/S」
https://youtu.be/B_dZjQ0DJBk
🎬平成フラミンゴ、ランウェイ上でも仲の良さ全開！大歓声のなか関コレ初登場「EXIA Presents KANSAI COLLECTION 2022 S/S」
https://youtu.be/PIWxfeV5qXU
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