1人組ダンスボーカルユニット・BUDDiiSが10日、東京・中野サンプラザで「BUDDiiS ワンマンライブ「BUDDiiS vol.01 - SUNRiiSE -」を有観客及び生オンライン配信にて開催した。

BUDDiiS

デビュー曲「CLICK ME」、3月9日配信の最新楽曲「R4U」、KEVIN・MORRIE・SHOOT・FUMINORI・SEIYA・FUMIYA・SHOWによる「ON & ON」、SHOOTが作詞を手掛けたKEVIN・MORRIE・SHOOTによる「カケラ」などが用意され、アンコールを含め全17曲を披露した。

ライブ中盤にはメンバーのKEVINが作詞作曲を手掛けた「ENCHANT」、「JEALOUS」、新曲「OZ」をダンスパートと組み合わせながら楽曲の世界観を表現するステージも行われた。 パフォーマンスを終えたKEVINは「極上の時間でした」と満足気な笑顔を見せつつ、新曲の「OZ」は色々な所から集まった個性的なメンバーをイメージした曲であることや、歌詞中にメンバーの名前が織り込まれてることなどを明らかにした。

MCではオンライン視聴者から寄せられたコメントも適宜読み上げられ、会場に来られない観客ともコミュニケーションも図りながらライブが進められていく。歌唱中に感極まって目を潤ませたMORRIEへの応援のコメントが紹介された際には、KEVINがそっとMORRIEの背中に手を添えながら「意外とよく泣くんですよ」と優しくフォローする一幕も目にする事ができた。

MORRIEは弟・SHOOTとのユニット「アホと弟」において、「もーりー」名義でSNSを中心に“天然気味なキャラクター”が注目を集め、テレビにも出演する人気タレントでもあるが、今回のライブでもそうした一面を発揮。客席に子どもがいる事に気付くと「お子さんと目線を合わせていいですか?」と突然ステージ上に腹ばいで寝ころびだし、楽しそうに手を振ったりピースをする姿を見せ、会場を和ませていた。

セットリスト

M1 CLICK ME

M2 ALIEN BOY

M3 Under The Sea

MC1

M4 HOT CHEESE

M5 Dream Love

M6 ON & ON(KEVIN・MORRIE・SHOOT・FUMINORI・SEIYA・FUMIYA・SHOW)

M7 カケラ(KEVIN・MORRIE・SHOOT)

MC2

M8 R4U

M9 ENCHANT

M10 DANCE SHOWCASE

M11 JEALOUS

M12 DANCE SHOWCASE

M13 OZ

MC3

M14 ALRIGHT

M15 To The Top

M16 Beautiful

MC4

AC1 Brighter

撮影:笹森健一