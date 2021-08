11人組ダンスボーカルユニット・BUDDiiSが3日、東京・duo MUSIC EXCHANGEで「BUDDiiS vol.00〜LIVE SHOWCASE〜」を開催した。

BUDDiiS

本公演は新型コロナウイルスの影響で無観客生配信になったワンマンライブの振替公演となっており、新曲を含む全11曲が披露された。感染症対策のため観客は声を出すことを禁止されていたが、拍手やペンライトを使ってメンバーを応援。また2部ではライブ配信も行われ、視認が難しいほどのスピードで大量のコメントが流れ続けるなど、会場は静かながらも終始大きな熱気に包まれていた。

セットリストには今年5月にリリースされた「CLICK ME」「ALIEN BOY」をはじめ、初披露となる新曲も。新曲の中にはメンバーが手掛けた楽曲も多く、KEVINが作詞作曲をした新曲「ENCHANT」がオープニング曲として登場したほか、KEVIN・MORRIE・SHOOTの3名で歌唱された「カケラ」ではSHOOTが作詞に挑戦している。

MORRIEソロ曲「幸せになって笑って」では、MORRIEの実の弟であるSHOOTがアコースティックギターによる伴奏を担当した。ここでは兄弟だからこそ作り出せるリラックスしたムードの中、息がぴったりと合った心地良いセッションを披露。観客は静かに聴き入る姿を見せていた。

MCではBUDDiiSらしい、終始飾らない和気あいあいとした雰囲気でトークが進行される。FUMINORIは常にツッコミ役としてメンバーを取りまとめる姿を見せていたが、次第にメンバーもFUMINORIをイジる目的で意図的にボケを仕掛け出し、FUMINORIは都度忙しそうにツッコミの対応し翻弄されるような様子を見せていた。

今回の衣装についての話題では、MORRIE、SHOOT、FUMINORI、SEIYAが衣装選定を行っていたことが明かされた。各メンバーの個性に合わせた衣装選びに加え、色違いの衣装を着用しているメンバーもいるなど、よく見ないと気付けない、細かいこだわりが散りばめられているという。楽曲制作や衣装プロデュースに挑戦したメンバーのことを、KEVINをはじめとした他のメンバーが笑顔で自慢し賞賛する姿に、グループ内の雰囲気の良さも垣間見ることができた。

終盤では今回ライブに参加できなかったYUMAがリモートでMCに参加。ステージ上のメンバー及び会場、配信を見ている観客に対して挨拶を行った。最後にはメンバーが「デビューしたての僕たちに対して、たくさんの方がついてきてくださっている。本当にありがとうございます。これからもたくさんのことを経験して、先に見える景色も、一緒に歩んで行けたらと思っています。僕たちは僕たちらしく、エンターテイメントを通して色々なことを発信していくので、これからも応援よろしくお願いします」と呼びかけ、全員で丁寧なお辞儀をしながら観客に対して感謝の気持ちを表していた。

セットリスト

M1:ENCHANT(新曲)

MC1

M2:CLICK ME

M3:Under The Sea

MC/KEVIN・MORRIE・SHOOT

M4:カケラ(新曲)/KEVIN・MORRIE・SHOOT

MC/MORRIE・SHOOT

M5:幸せになって笑って/MORRIE・SHOOT

M6:Dream Love(新曲)

M7:DANCE SHOWCASE

M8:ALRIGHT

MC2

M9:ALIEN BOY

M10:Brighter

MC3

M11:Under The Sea