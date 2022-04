みなさま、こんにちは! 吉田よしかです。ディズニー&ピクサー映画『トイ・ストーリー』シリーズをテーマにした「東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテル」が、国内5番目のディズニーホテルとして2022年4月5日(火)に、いよいよグランドオープンします。オープンに先駆けて2022年3月29日(火)、30日(水)に、メディア向け内覧会が行われホテルの魅力が大公開されました。日本国内のディズニーホテルとしては初めて登場した"モデレートタイプ"の魅力とは? 今回は臨場感あふれる写真たっぷりでお届けいたします。

敷地内に一歩足を踏み込んだ瞬間から、ゲストは小さなおもちゃに大変身!?

ホテルの入り口には「トイ・ストーリー」のロゴマークが。ここを一歩踏み込んだ瞬間からゲストがまるで小さなおもちゃサイズに縮んだかのような景色が広がります。

歩いていくと目に入ってきたのは巨大なピクサー・ボール! そこを過ぎると四角い積み木を積み上げたかのようなホテルと、おもちゃたちが遊ぶ「スリンキー・ドッグパーク」が広がります。バズ・ライトイヤーとジェシーのキャラクター像はなんと約4メートルもの大きさで、大人でも思わず見上げてしまうほど。

色鉛筆にゲームボード。ロビーはまるでおもちゃ箱

ホテルに入ると、まずはロビーの天井に広がる巨大なボードゲームに目が釘付け! 各々のキャラクターをイメージしたゴーカートのおもちゃや、パズルのピース、さらには色鉛筆で出来た柱やゲーム機で出来たテレビなど、客室に入る前からワクワク気分になること間違いなし。フロントカウンターや、ルームキー返却口などもキャラクターのモチーフでいっぱいです。

ルームキー返却ボックスはジェシーデザインのソーダキャンディ缶がモチーフ

ホテルロビーにはトイ・ストーリーホテルオリジナルグッズも販売するショップ「ギフト・プラネット」も同時オープン。

このショップもロビー同様遊び心がいっぱい。ショップでもトイ・ストーリーホテルオリジナルデザインのアイテムや現在販売中の人気アイテムなど多数取り扱います。

なお、このショップは、オープン後から当面の間は入店に事前予約が必要です。予約しておかないと入店できませんので、自身の来訪する5日前からオンライン予約画面で「事前来店予約」を忘れずに。

なお、同じフロアには食品やソフトドリンク、ベビー用品を扱う「ショップ・トゥギャザー」もあります。コンビニのような品ぞろえで足りないものができた時も安心ですね。

さらに、ホテル中庭の「トイフレンズ・スクエア」でも約4メートルあるキャラクター達がゲストのみんなをお迎えしてくれます。

アンディの部屋をモチーフにした客室はコンパクトながら「便利」がいっぱい!

トイ・ストーリーホテルの客室は、第1作目の『トイ・ストーリー』に登場するアンディの部屋をイメージしているため、なんと床はフローリングになっていていかにも「自宅の床」という雰囲気。

テレビは、エッチ・ア・スケッチ(文字や絵を描いて何度も消せるパッドタイプのおもちゃ)のスタイルになっています。トイ・ストーリーの第1作目でウッディと早打ちをしているシーンがそのまま浮かんできそう。

室内はコンパクトながら便利機能がいっぱいで、枕元のヘッドライトや、ベッド一台に必ず付いてくるコンセント(USBもあり)がとても便利。寝ながら充電したいときにもノンストレスで、トランドルベッド用にもしっかりとコンセントがあるのがすごいところ。

浴室は、かなりコンパクトで大人が足を延ばして入るのは難しいですが、スクエア型ではなく楕円形にすることにより、お子様と一緒に入浴しても狭くならないよう工夫されているとのこと。シャンプー・コンディショナー・ボディーソープは壁に備え付けになっています。

ほかにも、映画を見た方なら「あぁ、これこれ!」とわかる要素があちこちに。さらに、4人対応部屋では国内のディズニーホテルでは初登場の、壁収納タイププルダウンベッドが採用されました。

テレビ下にある取っ手を引くと、中からベッドが登場。すやすや眠るキュートなイラストのウッディたちと一緒におもちゃ箱で眠りにつく・・という、まるで映画のシーンの一部のような体験が可能です。

客室にあるパジャマは上下別のセパレートタイプで、バズ・ライトイヤーをイメージしたデザイン。お子様用のアメニティー&パジャマ、スリッパ、ひげそりは客室に置いていないためロビーのゲストサービスカウンターで自己申告が必要です。

「ロッツォ」をモチーフにしたレストランでキャラクターモチーフのメニューを堪能しよう!

ホテル一階、ロビーの奥に位置する「ロッツオ・ガーデンカフェ」は、要事前予約必須のブレックファストとディナーをブッフェスタイルでいただくことができるレストラン(※ホテル宿泊者のみ、事前予約ができている方のみ限定で利用可能)。

こちらのピンクの熊はトイ・ストーリー3に「悪役」として登場したぬいぐるみ、ロッツォ。作品では悪役ながら悲しい過去を持つ彼の“幸せな時代”を象徴するかのような優しい雰囲気にあふれており、レストラン内では広々としたスペースで海を眺めながら食事がとれるスタイルになっています。

フォトスポットもあるので思い思いのポーズで記念写真を

ブッフェメニューは、トイ・ストーリーのテーマで統一されているメニューが数々ありなかでも、ロッツォの顔をモチーフにしたさくさく生地の「ストロベリーメロンパン」やチョコペンを使ってリトル・グリーン・メンの目を書き入れる「ほうれんそうパン」は、キャストも太鼓判を押す美味しさ。画伯になったつもりでレッツ・チャレンジ!

バリューでもデラックスでもない「モデレートタイプ」のホテルとは?

今回新たに登場した「モデレートタイプ」のホテルに位置する「トイ・ストーリーホテル」は、これまで日本にあった "デラックスタイプ"のディズニーアンバサダーホテル、東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ、東京ディズニーランドホテル、そしてお値打ち価格の"バリュータイプ"である東京ディズニーセレブレーションホテルの中間にあるクラスのホテルとなっています。

そのため、お値段も、一部屋当たり2万8,500円~と東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの最安値が5万円台、東京ディズニーセレブレーションホテルの最安値が1万9,500円と比較するとちょうど中間あたりになる設定。デラックスタイプほど手厚いサービスはありませんが、パークにもほど近く、ディズニー&ピクサーの世界観を満喫できるという点でも間違いなく宿泊候補に挙げたいホテルのひとつになること間違いなしです。

グランドオープンは2022年4月5日。現時点ですでに予約受付中。東京ディズニーリゾート・トイ・ストーリーホテルで、ピクサーの世界を満喫しつつ楽しい思い出作りに出かけてみませんか?

(C)Disney (C)Disney/Pixar ETCH-A-SKETCH – (C)2021 and ® Spin Master, Ltd. All Rights Reserved (C)Disney/Pixar SCRABBLE is a registered trademark of Mattel, Inc. Trademark and game tiles used with permission. (C)Mattel, Inc. All Rights Reserved. MR. POTATO HEAD® and MRS. POTATO HEAD® are registered trademarks of Hasbro, Inc. Used with permission. (C)Hasbro, Inc. All Rights Reserved. Barrel of Monkeys ©2021 and Hasbro,Inc. All Rights Reserved. LINCOLIN LOGS is a trademark of Hasbro and is used with permission. ©2021 hasbro. All Rights Reserved.Licensed by Hasbro. (C)2021 and Rubik's Brand Ltd.All Rights Reserved. TINKERTOY is a trademark of Hasbro and is used with permission. ©2021 Hasbro.ALL rights Reserved. Licensed by Hasbro. Slinky Dog ©Just Play LLC