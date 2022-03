タレントの井上咲楽、インフルエンサー・タレントのなえなのが、下着ブランド「GiRLS by PEACH JOHN」の新ブランドミューズに就任した。

井上咲楽となえなのが「GiRLS by PEACH JOHN」の新ブランドミューズに

GiRLS by PEACH JOHNは、毎日にハッピィな刺激を求める10代後半から20代前半の女の子のために生まれたPEACH JOHNの妹ブランド。税込2,178円のブラセットを中心に手頃な価格帯でラインナップを展開している。

太眉卒業で、美容やファッションに関して同世代からの注目を集めている井上と、マルチな活動でZ世代の男女を中心に高い関心を集めているなえなのの2人は、ブランドメッセージ「ほぼ無敵のわたしたち。人生ハッピィだらけでいいんじゃない?」を表現する存在として、ブランドを盛り上げる。

2人が出演するGiRLS by PEACH JOHNの新ビジュアルも公開。パステルカラーで統一した架空のショップを舞台に、ランジェリーを選ぶワクワク感を表現した同ビジュアルで、2人は美ボディを披露している。撮影風景と2人へのインタビューを収めたイメージムービーも併せて公開された。

井上は、オファーを受けたときの心境を「『え、私ですか!?』という感じで、『私がGiRLS by PEACH JOHNさんのモデルなんてやっていいんですか?』という気持ちで、びっくりでした」と明かし、「可愛い下着を通して、女の子に、カワイイとか、ワクワクとか、ドキドキとかをいっぱい届けられたらいいなと思っています!頑張りま~す!」と意気込み。

なえなのは「普段から着ている下着がバレるのはちょっと恥ずかしいんですけど、普段から(GiRLS by PEACH JOHNの商品を)本当に着ていたので、『いつも着ているところのモデルのお話が来た!』と思ってすっごくうれしかったのを覚えています。今日の撮影も楽しかったです」と話し、「可愛い下着や素敵な世界観などを、みなさんにお伝えできたらいいなと思っております。たくさん着てね~!」とメッセージを送る。

2人の下着選びのポイントは、「色と、形とかですかね』(井上)、「可愛くて、フリフリ!」(なえなの)とのこと。また、自分のチャームポイントを聞かれると、「まつげ(笑)。とかですかね」(井上)、「何だろう。眠そうな目です」(なえなの)と回答。好きな時間の過ごし方は、「何か作ることです。ぽん酢…この間作りました」(井上)、「お昼過ぎまで寝ることです」(なえなの)。また、好きな食べ物について、井上は「芋とたらこです!」と答え、なえなのも「たらこ、私も好きです。私はお寿司のボイル海老が好きです」と話した。

2人のミューズ就任を記念し、本日30日20時頃より、GiRLS by PEACH JOHN公式Instagramアカウントにて「新ミューズ発表Instagram LIVE(『井上咲楽&なえなの』はじめましてのブラ選び vol.1)」を実施。配信中にはGiRLS by PEACH JOHN公式通販サイト及びGiRLS by PEACH JOHNを取り扱っているPEACH JOHN店舗で使えるクーポンコードの発表も行う。