『バンドリ！』プロジェクトより3月16日に発売された『BanG Dream! Dreamer's Best』が3月23日公開のBillboard Japan Top Albums Salesチャートで6位を獲得したことが発表された。
『BanG Dream! Dreamer's Best』は、『バンドリ！』プロジェクト7周年＆『バンドリ！ ガールズバンドパーティ！』5周年を記念したアルバム。「クインティプル☆すまいる」「TWiNKLE CiRCLE」、アニメ「BanG Dream! 3rd Season」最終話を彩った「夢を撃ち抜く瞬間に！(3rd Season #13 Full Ver.)」、配信限定リリースだった「ひとりじゃないんだから」を収録。
さらに、新曲として「バンドリ！ ガールズバンドパーティ！」の第4回ガールズバンド総選挙で第1位となった「大迫力！王道RPGラスボステーマバンド」の書き下ろし楽曲「CATASTROPHE BANQUET」、35名全員歌唱曲「CiRCLE THANKS MUSiC♪」も収録されている。
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