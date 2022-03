Yostarが運営する対戦型麻雀ゲーム『雀魂(じゃんたま)』のショートTVアニメ作品『じゃんたま PONG☆』が、2022年4月1日(金)より放送開始となることが決定。キャラクター設定画やPVが公開された。

主人公・一姫役を内田真礼、かぐや姫役を伊瀬茉莉也、ワン次郎役を小野友樹が担当するなど、おなじみの声優陣が集結する。

■一姫 cv. 内田真礼

魂天神社に現れた最初の雀士の一人で、現役の巫女。ネコミミがありながら自分は人間だと強く主張している。ご飯と昼寝が何よりも大事。

■かぐや姫 cv. 伊瀬茉莉也

自称「神様のかぐや姫」だといううさ耳少女。嘘といたずらが大好きな性格。魂天神社に来てからは、一姫と神社所有権をかけた争いが絶えない。

■ワン次郎 cv. 小野友樹

一姫とともに魂天神社に降臨した雀士の一人ではあるが、何となく旅をしていた。語尾に「ワン」を付ける設定のはずだが、それを忘れてるかのように普通に話すセリフが多い。好物アイテムはクッキー。

■斎藤治 cv. 安元洋貴

冷静沈着、完全無欠な総裁。すべてが完璧で機械のように振舞う乱れがない人生を過ごしてきた。仕事においては社員への要求が高く、陰では【閻魔上司】と呼ばれる。

■八木唯 cv. 小清水亜美

IQ180の天才だが、人の感情がよく理解できない。他人を理解できるようになろうと偶然にも魂天神社にお詣りに来てから、少しずつ変わり始めた。絶望的なバカ舌。

■明智英樹 cv. 立花慎之介

大学の麻雀サークルの部長。幼い頃から英才教育を受けてたためか、いつも笑みをたたえていて人に親切。

●『じゃんたま PONG☆』PV

TVアニメ『じゃんたま PONG☆』は、2022年4月1日(金)よりMBS/TBS系全国28局ネット“スーパーアニメイズム”枠おしりにて90秒のショートアニメとして放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

