Yostarが運営する対戦型麻雀ゲーム『雀魂(じゃんたま)』のTVアニメ作品が制作決定。『じゃんたま PONG☆』として、2022年4月から放送されることが決定した。

現在WebブラウザやiOS、Androidで展開中の対戦型麻雀ゲーム『雀魂』がアニメ化。一姫やワン次郎、かぐや姫といったお馴染みの雀士たちがコミカルな姿になって登場する。本作のアニメ化にあたり、監督を森井ケンシロウ、制作をSCOOTER FILMSが担当。

TVアニメ『じゃんたま PONG☆』は、2022年4月より放送開始予定。

(C)2019 Soul Games, Inc. (C)2019 Yostar, Inc. All Rights Reserved.