女優の浜辺美波、岸井ゆきのが出演する、映画『やがて海へと届く』の冒頭アニメーションが公開された。
本アニメーションは、「王様ランキング」や「進撃の巨人」などのWIT STUDIOが担当。浜辺美波が演じるすみれの幻想的な世界を表現している。
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