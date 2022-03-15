女優の池田エライザが出演する、「UCC COLD BREW」の新CM『やっぱり香るど！』編が公開された。
（オススメ動画）
🎬池田エライザ、金髪で登場、NG連発のダンス披露で「照れますねぇ」 『UCC COLD BREW 新商品&新CM発表会』
https://youtu.be/JDnbYv6D6nM
🎬ELAIZA(池田エライザ)、人生のターニングポイントは今の事務所、照れながらも感謝の気持ち伝える 『ライフ・ウィズ・ミュージック』登壇イベント付きプレミア試写会
https://youtu.be/-YHK7kgV8PE
🎬池田エライザ＆広瀬すずら、時代を代表する女優8名が一挙登場！当時のCMオマージュにも注目 資生堂150周年新CM『美しさとは、人のしあわせを願うこと。』編公開
https://youtu.be/KSGlmS_-ZGE
🎬池田エライザ、キャラクターになりきった個性的衣装で登場！ノリノリのCMソングも担当「クッキーラン：キングダム」新CM＆メイキング映像公開
https://youtu.be/D2YELr6Vv0Q
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