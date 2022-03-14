歌手の氷川きよしが、「第36回日本ゴールドディスク大賞」のベスト･演歌／歌謡曲・アーティスト賞を受賞。コメント映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬【歌唱ノーカット】氷川きよし、真紅の衣装で『南風』熱唱、USEN年間演歌/歌謡曲部門1位受賞でファンに感謝「皆さんに差し上げたい賞」 『USEN MUSIC AWARD 2021』
https://youtu.be/sWJpw3oxfxw
🎬氷川きよし、アカペラ歌唱、バースデーソングで見事な高音披露 「X-mobile スマート Wi-Fi 発表会」
https://youtu.be/j_s5D0Dq18Q
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