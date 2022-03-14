高田純次が14日、自身の著書『50歳を過ぎたら高田純次のように生きよう 東京タワーの展望台でトイレの順番ゆずったら本が出せました』（主婦の友社）の発売記念メディア取材会に登場。記者たちの悩みにユーモアたっぷりに答えた。
（オススメ動画）
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