女優の多部未華子がCMソングを担当する、日清製粉ウェルナの新CM『あったかな、ウェルナ編』と歌唱収録メイキング・インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬多部未華子、秋の装いで微笑み見せる！今年中に挑戦したいことは”千切り”なインタビューも 三井アウトレットパーク新CM『秋のウインドウショッピング』編＆メイキング・インタビュー映像公開
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🎬多部未華子、ガチャピンと戯れる姿が可愛い！白ワンピで透明感際立つ永野芽郁にも注目 UQmobile新CM『場面転換』編＆メイキング映像公開
https://youtu.be/QaW0Ki3LW9Q
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