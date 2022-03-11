お笑いコンビの相席スタートが出演する、povoの新WEB動画『クズ芸人だから教えられるお金の付き合い方』が公開された。
（オススメ動画）
🎬相席スタート山添、ラブラブの山﨑ケイ&立川談洲夫婦に悪態?! 「デートのつもりなんかい」 「ちょうどいい結婚のカタチ」発売記念トークイベント
https://youtu.be/MindHnRo4uw
🎬ミキ&アインシュタイン稲田&銀シャリ橋本、新婚の相席スタート・山崎ケイをいじる「第33回 日本 メガネ ベスト ドレッサー賞」
https://youtu.be/vaPlDM9sINQ
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