女優の杏、俳優の杉野遥亮、女優の井桁弘恵が、10日、都内で行われた、資生堂「アクアレーベル」新TVCM発表会に登場した。
（記事＆写真）
📸杉野遥亮、化粧水CMオファーに驚き「自分が担っていいのだろうか…」
https://news.mynavi.jp/article/20220310-2289833/
（オススメ動画）
🎬杉野遥亮、仕事中も「ボーッとしちゃう」、独特なゆるゆる発言連発にほっこり 『アクアレーベル新TVCM発表会』
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🎬杉野遥亮、ご機嫌な時は“料理”する、得意な?料理は「味噌汁と豚汁」 『アクアレーベル新TVCM発表会』
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