NON STYLE、鷲見玲奈、山賀琴子らが9日、日本一のミスキャンパス・ミスターキャンパスを決める『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2022 supported by ACNAL』『MR OF MR CAMPUS CONTEST 2022 supported by ACNAL』の表彰式に登場した。
（オススメ動画）
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🎬慶應大の石川莉々花さん、涙のグランプリ受賞！“先輩アナ”鷲見玲奈からアドバイスも『MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2022 supported by ACNAL』
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