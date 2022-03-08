中村倫也、笑福亭鶴瓶、夏帆が8日、＜アフラックの休職保険＞新商品発表会に登場。TVCM&WEBムービーのお披露目を行なった。
（オススメ動画）
🎬【神対応】中村倫也、イベントの進行に合わせ新CMを「見てないです」と言い張る！司会の神田愛花「優しさってこういう事なんですね」＜アフラックの休職保険＞新商品発表会
https://youtu.be/_5IqGPEo95M
🎬中村倫也、まさかの“笑福亭鶴瓶より年上疑惑”が浮上！？夏帆「どんな状況でもドシっとしてる」＜アフラックの休職保険＞新商品発表会
https://youtu.be/x3kPGNtLBis
🎬中村倫也、つい「中村ギャグ」で夏帆を困らせてしまう！？笑福亭鶴瓶「ふざけてるんですよ、全体的に」＜アフラックの休職保険＞新商品発表会
https://youtu.be/mZ8ZHAJsQeM
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