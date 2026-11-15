俳優の山田裕貴が6日、YouTubeチャンネル『ハンターch』に出演。プロ野球選手を目指していた少年時代の挫折を振り返るとともに、俳優を志すきっかけとなった父親への複雑な思いを明かした。

山田裕貴

山田裕貴、野球で挫折した中学時代を回顧

元プロ野球選手の山田和利を父親に持つ山田は、自身もかつてプロ野球選手を目指していたという。しかし、中学時代に全国大会の常連だった強豪チームに入ったことで、周囲との実力差を痛感したと話す。

当時のチームには、片手でリンゴを握りつぶせるほど力の強い選手もいた一方、山田自身は「めちゃくちゃ非力だった」と回顧。「足だけ速かったんですけど、それでも全然通用しなくて」と振り返った。

また、父親がプロ野球選手だったことで、周囲から期待されることもあったというが、「父親がプロ野球だからとはいえ、自分がすごいわけではない」といい、小学生時代には全国大会に出場した経験もあったものの、特別に注目される選手ではなかったと説明。「そこで心折れたというか」と挫折を味わったことを明かした。

自身が野球の道で挫折を経験し、家にはプロ野球選手の父がいることで「もう俺この人には、かなわないかもしれない」と感じるようになったという山田は、「なぜそういうことは感じるのか?」と人が挫折や敗北を感じる心の動きに興味を持ち、心理学を学びたいと考えるようになったそう。そして、「俳優さんなったら心の職業じゃんと思って」と俳優という仕事に関心を抱いた経緯を語った。

一方で、俳優を目指した背景には、父親への対抗心もあったという。

山田は「親父がテレビに出てる回数飛び越すには、野球では勝てなかったけどテレビだったら勝てるかもしれないと思った」と告白。当時はプロ野球のテレビ中継が多かったことにも触れ、「親父が打席に立ってテレビ映ってる回数よりは超えたい」と父親を超えたいという思いを明かした。

ただ、そこには対抗心だけではない感情もあったといい、山田によると、父は厳しい人だったものの、映画やテレビ、ゲームが大好きだったという。そうしたものを楽しそうに見ている父親の姿を覚えており、「その中に行けば喜んでもらえるかもしれないみたいな思いも心の奥底にあった気がします」と語った。