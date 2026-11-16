「付き合ったことがないんですけど」――。4人組男性歌謡グループ・モナキのおヨネが、指原莉乃のYouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』に出演。これまでの恋愛経験について語る中で、高校時代に好きな人へ手紙を渡したエピソードを披露した。その告白の結末を聞いた指原は、思わずツッコミを入れた。

モナキ・おヨネ、これまでの恋愛経験を告白

14日に公開された動画「おヨネと語りすぎました!」では、指原とおヨネが食事を楽しみながら、仕事からプライベートまで幅広い話題でトークを展開した。

指原が自身の結婚願望について語った流れから、おヨネにも恋愛について質問。「恋人とかがもしできたらさ、ずっと一緒にいたいなって願望ある?」と尋ねると、おヨネは「付き合ったことがないんですけど」と打ち明けた。

現在は恋愛への強い願望があるわけではないものの、恋愛を経験することで歌の表現の幅が広がるのではないかという思いもあるという。

これを聞いた指原は、今後どのようなタイミングで恋愛感情が芽生えるかは分からないと話し、おヨネの恋愛観に耳を傾けた。

高校時代、好きな人に手紙で告白するも…

そんな中、おヨネは高校時代に一度だけ片思いをした経験があると告白。高校受験の時期に出会った相手で、進学後は同じクラスになったという。

指原から「それ付き合えたんですか?」と聞かれると、「付き合えなかったです」と回答。片思いだったことを明かした。

さらに「告白した?」と尋ねられたおヨネは、遠足の帰りに電車で相手へ手紙を渡したと説明した。

しかし、その後に届いた返事はLINEでの断りのメッセージだったという。

この結末を聞いた指原は「せっかくお手紙のLINEで返すなよ」とツッコミ。おヨネが「それが唯一の恋愛」と明かすと、指原もその経験を受け止めながら、現在の恋愛観について話を続けていた。