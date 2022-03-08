「Galaxy 新生活キャンペーン」新CM『ずっと一緒さ。新生活』編のメイキング・インタビュー映像が公開された。
本映像では、楽器を持たないパンクバンド・BiSHのアイナ・ジ・エンドの歌唱の様子やGalaxy Z Flip3 5GとGalaxy Z Fold3 5Gを初体験する様子が収められている。
歌唱楽曲はYUKIの「大人になって」。
（オススメ動画）
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