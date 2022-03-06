

映画『牛首村』(2月18日公開)の大ヒット御礼ティーチインが19日に行われ、Koki,、高橋文哉、莉子、清水崇監督が登場した。

同作は清水崇監督による『犬鳴村』『樹海村』に続く「恐怖の村」シリーズの第3弾。北陸に実在する最凶の心霊スポットを舞台に、Koki,が女優デビュー・初主演を務める。

この日は客席から質問を募集。「ホラー映画がすごく苦手で人生初のホラー映画だったけど克服できました。最近苦手だったことを克服できたことはありますか?」と聞かれると、高橋は「僕は、ピーマンです」と答え、監督は「かわいい!」と驚く。

（記事＆写真）

📸Koki,、監督からの「かわいい!」に赤面で大照れ! 「最近克服したもの」を回答

https://news.mynavi.jp/article/20220306-2286546/

（オススメ動画）

🎬高橋文哉、萩原利久から疑いの目を向けられる！？「役との共通点」トーク中にわちゃわちゃ 映画『牛首村』 初日舞台挨拶

https://youtu.be/gQdkz5d3uSI

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