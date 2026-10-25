「普通に話したら臭いと思われるんじゃないか」「話した内容がハラスメントに当たるんじゃないか」――。年齢を重ねるにつれ、若い女性と会話することが苦手になったという男性。次々と浮かぶ不安に悩み、錦鯉・渡辺隆に助言を求めた。文化放送のラジオ番組『錦鯉・渡辺隆の深夜、オヂさんは大胆に』(毎週土曜27:30～28:00)で紹介された相談に、渡辺が独自の考えを語った。

渡辺隆

「普通に話したら臭いと思われるんじゃないか」

この日の「聞いてよ! おじさん」コーナーには、年齢を重ねるにつれて女性、特に若い女性と話すことが苦手になってきたという男性リスナーから相談が寄せられた。男性は、面と向かって普通に話しただけでも「臭いと思われるんじゃないか」と心配になってしまうという。

さらに、「髪がベトベトしてると気づかれるんじゃないか」「話した内容がハラスメントに当たるんじゃないか」など、不安は尽きない。若い頃はそこまで意識していなかったことも、年齢を重ねるにつれて気になるようになり、「もう気にすることが多くてしんどいです」と率直な心境を明かした。

そこで、テレビ番組で若い女性と共演する機会もある渡辺に、普段どのようなエチケット対策をしているのか尋ねた。

「まだ気にしてる時点でおじさんじゃないんじゃないかな」

相談を受けた渡辺は、特別な対策はしていないと回答。ただ、人と会う以上は最低限の身だしなみに気を配っていると説明した。そのうえで、「でも、まだ気にしてる時点でおじさんじゃないんじゃないかな」と、意外な見方を示した。

渡辺によれば、年齢を重ねると、周囲からどう思われるかを以前ほど気にしなくなる部分もあるという。相談者がさまざまなことを気にしているのは、むしろまだ若さが残っているからではないかと考えたようだ。さらに渡辺は、世間で言われる“イケオジ”についても独自の持論を展開した。

「イケオジを支えてるのは我々普通のおじさんだっていうことをね、もうちょっとおじさんたちは自覚を持ってやっていけばいいんじゃないですか」

見た目や振る舞いが洗練された一部の男性だけでなく、さまざまなタイプのおじさんがいるからこそ、“イケオジ”という存在も際立つのではないか。そんな自虐を交えた語り口で、リスナーの悩みに向き合った。

「気にしないが一番いいと思うんだけどな」

一方で、渡辺は相談者のように気にしすぎることにも言及した。女性と接する際、清潔感や会話の内容を過剰に意識していると、その態度自体が相手に伝わり、かえって不自然に見えてしまう可能性もあるのではないかという。

「こういうの気にしてたら、気にしてるそぶりが逆になんか女性からしたら、意識しすぎとかさ、そっち側に行くんじゃないかな」

そう話した渡辺は、「気にしないが一番いいと思うんだけどな」と自身の考えを伝えた。もちろん、相手への配慮や基本的な身だしなみが不要だというわけではない。渡辺自身も、人と会う際には最低限のエチケットを意識していると説明している。

そのうえで、必要以上に周囲の目を気にするよりも、自然体で接することが大切なのではないかというのが渡辺の考えのようだ。最後には、おじさんという存在について自虐的な冗談を重ねながら、「解決したかな?」とリスナーに問いかけていた。