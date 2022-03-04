俳優の神尾楓珠と女優の黒沢あすかが主演を務める、映画『親密な他人』の特報が公開された。本作は、コロナ禍の東京を舞台に誕生した心理スリラー。黒沢が失った息子を求め続ける女、神尾が騙そうと近づいてきた青年を演じる。
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