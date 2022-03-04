まるごとハイカカオ＋
お笑いコンビのニューヨークが出演する、キットカット新CM『「キットカット まるごとハイカカオ＋」カカオニブでニブニブ～』が公開された。
（オススメ動画）
🎬伊藤沙莉、ニューヨーク屋敷との共演で「ちょっと気まずかった」 撮影現場でのエピソードも 映画『ちょっと思い出しただけ』特別映像公開
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🎬ニューヨーク屋敷、池松壮亮＆永瀬正敏に容赦ないツッコミ、コントのようなやりとりで会場爆笑「お笑いに特化したキャスティング？」 映画『ちょっと思い出しただけ』公開記念舞台挨拶
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