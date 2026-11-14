「お母さんが背面ダイブしちゃって……」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が5日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。子供のころに言われた母親の“理不尽な一言”をぶっちゃけた。

吉田仁人

熱にうなされながら母の足元に“動く黒豆”のようなものを見つけ……

子供時代について、「寝込むことが多くて、休むことも多かった」「体調面で母親にめっちゃ迷惑かけてた」と明かした吉田。ある日の夜中、高熱で寝込んでいると、母親がおでこの冷却シートを取り換えてくれたそうで、「お母さんの足元を見てたら、黒豆みたいなヤツがスルスルスルッて動いた」と回想。高熱でうなされていたため、何なのかわからず、「なんか動いてる……なんだこれ? あれ……?」とつぶやくと、母親が電気を点灯。「デカいGが、お母さんの足と足の間にスッと待機している」状況だったと明かした。

ゴキブリが苦手だという母親は、「ギャー!!」と大絶叫。恐怖のあまり、後ろに寝ていた吉田の弟にダイブしてしまったそうで、「お母さんが背面ダイブしちゃって、急な衝撃が来たもんだから、弟はギャン泣きで……」と寝室はパニックに。呆然とゴキブリを見つめていた吉田は、母親から、「ハッキリ言いなさいよ!」と怒鳴られたといい、「無理無理! 報告しただけ、まだ褒めてほしいわ(笑)。でも、めちゃくちゃな形相で怒られて……」と苦笑いで振り返っていた。