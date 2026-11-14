「お母さんが背面ダイブしちゃって……」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が5日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。子供のころに言われた母親の“理不尽な一言”をぶっちゃけた。

  • 吉田仁人

    吉田仁人

熱にうなされながら母の足元に“動く黒豆”のようなものを見つけ……

子供時代について、「寝込むことが多くて、休むことも多かった」「体調面で母親にめっちゃ迷惑かけてた」と明かした吉田。ある日の夜中、高熱で寝込んでいると、母親がおでこの冷却シートを取り換えてくれたそうで、「お母さんの足元を見てたら、黒豆みたいなヤツがスルスルスルッて動いた」と回想。高熱でうなされていたため、何なのかわからず、「なんか動いてる……なんだこれ? あれ……?」とつぶやくと、母親が電気を点灯。「デカいGが、お母さんの足と足の間にスッと待機している」状況だったと明かした。

ゴキブリが苦手だという母親は、「ギャー!!」と大絶叫。恐怖のあまり、後ろに寝ていた吉田の弟にダイブしてしまったそうで、「お母さんが背面ダイブしちゃって、急な衝撃が来たもんだから、弟はギャン泣きで……」と寝室はパニックに。呆然とゴキブリを見つめていた吉田は、母親から、「ハッキリ言いなさいよ!」と怒鳴られたといい、「無理無理! 報告しただけ、まだ褒めてほしいわ(笑)。でも、めちゃくちゃな形相で怒られて……」と苦笑いで振り返っていた。

【編集部MEMO】
『M!LK 吉田仁人のレコメン！』は、M!LKのリーダー・吉田仁人が木曜パーソナリティを務める文化放送のラジオ番組。毎週木曜22:00～25:00に生放送され、Z世代の「好き」に寄り添い、その世界を広げるトークや企画を届けている。

NTTデータ バリュー・エンジニア公式VTuber「七夜聖りあら」、滋賀大学とのコラボ動画を公開
A24のスリラー『バックルームズ』の【劇場限定16分間】の追加映像に変更
「落語家さんに怒られるかもしれないけど…」「論じること自体がバカバカしい」ナイツ塙、YouTuberヒカルの落語家デビューへの本音
YouTube、広告収益化の条件を大幅引き上げ　視聴時間8000時間、ショートは2000万回に
【開催決定!!】話題の男性アーティストが集結する『シンセレ SUMMER FESTIVAL 2026』とは?
都市伝説から生まれたA24の話題作『バックルームズ』のロング予告とポスタービジュアル2種が公開
カレー沢薫の時流漂流 第403回 「地味で退屈な飲み物」こと麦茶をバズらせたHIKAKIN、珍しく炎上気味でも狙い通り？
20代から高めておきたい投資・資産運用の目利き力 第157回 ヒカルの家に棲みついた経営者が実践、“家賃330万円”でも安い「環境投資」の考え方
「また調子に乗ってと思う人もいたかもしれませんが…」「素晴らしかった」有田哲平が絶賛、フワちゃんの“覚悟と変化”
人気クリエイターが集結、毎年恒例の「YouTube Fanfest Japan」観覧募集を開始
HIKAKINのラーメン店「みそきん」が東京駅の地下街にオープン! 出店の思いを聞いてきた
ヒカキン「みそきん」初の実店舗が東京駅・東京ラーメンストリートに誕生
関連画像をもっと見る