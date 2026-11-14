俳優の草なぎ剛が12日、自身のYouTubeチャンネル『ユーチューバー 草なぎチャンネル』を更新。普段持ち歩いているカバンの中身を公開し、約4年間大切にしている言葉と、その言葉に込めた仕事への思いを明かした。

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草なぎ剛、カバンの中身を公開　こだわりの私物や思い出の品を披露

この日の動画では、YouTubeの再始動にあたり、草なぎが「カバンの中身」を紹介。普段から持ち歩いているエチケット用品や水筒、果物などを次々と披露。堤真一からもらった名前入りの巾着や、八木莉可子から誕生日プレゼントとして贈られた扇風機など、思い出の品も紹介した。

そんな中、自身のスケジュール帳を取り出した草なぎは、「これね、中身はちょっと見せられないんだけど」と前置きしながら、手帳に挟んでいる“あるもの”を紹介することに。「あ、これいいかもな……これ見せてもいいかな」「かなりプライベート。これは言ったことないわ」といいながら、草なぎが取り出したのは「さぼれば錆びる」と書かれた1枚の紙。「俺、もう4年ぐらい自分の手帳の一番見開きに入れている」と長年持ち歩いていることを明かした。

紙には、言葉とともに「松平洋史子」と署名を記されており、もともとは松平氏から草なぎの知人に贈られたものだそう。松平氏が徳川慶喜の血筋であり、草なぎがNHK大河ドラマ『青天を衝け』(21)で慶喜を演じたことから「友達が『剛くんが持っていた方がふさわしい』とくれた」と、その経緯を振り返った。

草なぎは「この言葉が俺はすごい響いて、大好きな言葉」と、この言葉に強く心を動かされたことを告白。「舞台とかやると毎日稽古をして、ちょっと手を抜いたりすると、クオリティが落ちる」と自身の仕事に重ねて話し、「仕事するうえで厳しい言葉だなと刺さる。僕は怠け者の方なので、どうやったら楽できるかなとかすごい思ってしまう(笑)。核心を突いてる言葉だなと思う」と日々の積み重ねの大切さを実感している様子で語った。

【編集部MEMO】
『ユーチューバー 草なぎチャンネル』は、草なぎ剛のYouTubeチャンネル。これまでファッションや料理、歌などの企画を公開してきたが、12日に公開された動画で再始動を発表している。現在のチャンネル登録者数は111万人。

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