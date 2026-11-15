「私はもっとおしゃべりしたい」――。妊娠3カ月の33歳女性が、スマホで動画を見続ける夫に思いを伝えたところ、夫婦で過ごす時間がかえって減ってしまったという。夫との会話を増やしたかったはずが、なぜこんなことになってしまったのか。タレントの藤本美貴が自身のYouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ / 藤本美貴』で公開した人生相談動画で、女性の悩みに答えた。

藤本美貴

話しかけても気づかない夫 妊娠中の妻が持ちかけた話し合い

今回の動画では、夫婦関係に悩む視聴者からの相談を紹介。33歳の女性は、「現在妊娠3カ月です。夫のスマホ依存についてご相談です」と切り出した。

結婚して一緒に暮らし始めて数カ月。夫は自宅にいる間、ほとんどスマホで動画を見ているという。リビングで一緒に過ごしていても、一人でイヤホンをつけて動画に夢中になっていることが多く、相談者が話しかけても気づかないことが何度もあった。

次第に話しかけること自体が嫌になってきたという相談者。一方、夫自身も以前、「子供の前ではスマホを触るのをやめよう」「デジタルデトックスしたい」と話していたため、やめる意思はあるように感じていた。

そこで相談者は、子どもが生まれる前に夫と話し合うことに。「話しかけて無視されるのも嫌だし、私はもっとおしゃべりしたい」と思いを伝え、出産後に急にスマホを見るのをやめるのは難しいだろうから、今のうちにリビングで動画を見続ける習慣を見直してほしいと頼んだ。

ところが、夫から返ってきたのは予想外の言葉だった。

「それでもいいの?」夫の言葉が現実に…

夫は、話したいことがあれば会話しているのだから問題ないのではないかと反論。さらに、子どもが生まれる前にスマホをやめられると証明しなければならないのかと問いかけ、制限されるなら自分の部屋にこもるかもしれないと告げたという。

その場合、夫婦が話す時間はかえって減ってしまうが、それでもいいのか――。そんな夫の言葉を受けながらも、最終的には夫から「リビングでは動画を見ない」と提案があり、そのルールを設けることになった。

しかし、それ以降、夫は食事の時間だけ自室から出てきて、食べ終わるとすぐに戻るようになってしまったという。相談者は、リビングで無視されるストレスが減り、一人の時間が増えたことはよかったとしながらも、夫婦の距離が広がってしまったことに不安を募らせた。

「このままでは子供が生まれても夫に1人で見てもらうことは怖くてできないと思ってしまいます」

スマホ依存から抜け出してもらうにはどうしたらいいのか。出産を控えた女性は、藤本に助言を求めた。

藤本美貴「諦めるって大事だと思う」 その理由とは

相談を聞いた藤本は、「スマホ依存ってさ、一番難しいよね」と反応。仕事や日常生活にも必要なスマホを、完全になくすことはできないと指摘した。

夫の「話したいことがあれば話している」という言い分についても、言葉だけを聞けば理解できる部分はあるとしながら、それが毎日続いていることが問題なのだと受け止めた。そして、藤本が出した答えは「諦める」だった。

「諦めるって大事だと思う。本当に人のことってどうにもできないし」

本人が変わろうと思わなければ、周囲がいくら働きかけても簡単には変わらないという考えを説明。スマホを一定時間しまっておける鍵付きのケースなどを使い、夫婦で少しずつスマホから離れる時間をつくる方法も提案した。

ただ、それも夫本人に取り組む意思がなければ意味がないと強調。自身もスマホを見続けてしまうことがあると明かし、「なんかやることが進まずに見ちゃってる時もやっぱ大人でもあるから悔しいなと思うよ」と、スマホとの距離を取る難しさに共感した。

そんな藤本は、寝る前にスマホを見続けてしまったときに実践している、独自のデジタルデトックス法も紹介した。

「私も定期的に『こんなのを見ても、こには何もないんだ』って口に出して寝る時ある」

動画を見始めると楽しくなり、つい就寝時間が遅くなってしまうという藤本。そんなときは、「こんなの見てるんだったら今はもう寝た方がいいんだ」と自分に言い聞かせ、さらに「こんなん見たって何にもないんだ」と声に出すことで、スマホを見るのをやめるのだという。

「自分をマインドコントロールじゃないけど」と説明しながら、「やっぱり寝る時間は大事だし」「ちゃんとメリハりを持つためにっていうのは大事だよね」と、その理由を語った。

一方で、藤本は、自分自身でスマホをやめようと思えることと、他人から言われてやめることは違うとも指摘。「だから人は言われても、できないんだよ」と、夫本人の意思が重要であることを改めて強調した。

子どもが生まれれば、世話をする時間が増えるため、夫がスマホを見る時間も自然に減るかもしれないと期待を寄せた藤本。それでも夫の行動が変わらない場合については、「諦めちゃうとなんかもう、あ、はいはいみたいな」と、相手に変化を期待し続けないことで自分の気持ちが楽になる可能性を説明した。

さらに、夫が家事などを担わない状況を想定し、「もうATMと思うしかない」と冗談交じりに表現した。夫婦関係については「簡単に別れるわけにもいかないからね」と難しさを認めながら、最後には「楽しいよでも」「そんなことばかりじゃない」と笑顔を見せ、「相手の努力も必要だし、自分の努力も必要」と自身の考えを伝えていた。