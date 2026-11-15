お笑い芸人のジミー大西が、YouTubeチャンネル『関根勤チャンネル』で公開された動画「【最恐!?】ジミー大西がやらかしてブチギレさせた師匠たちがマジでヤバすぎました!」に出演。岡八郎さんを激怒させてしまった初舞台でのエピソードを明かした。

ジミー大西

ジミー大西、岡八郎さんを激怒させた初舞台を回顧

関根勤とのトークのなかで、若手時代に怖かった芸人として横山やすしさんと岡さんの名前を挙げたジミー。岡さんについて「最初の初舞台ですね」と切り出す。

ジミーによると、当時、コントバラエティ番組『あっちこっち丁稚』(朝日放送)への出演話があったものの、明石家さんまは「まだ何にもあいつ分かってない時やし、使ったらあきまへんで。もうちょっと時間が経って、羽が生えた時に言うてあげますから」と、出演を止めようとしていたという。しかし、番組側からの要望もあり、ジミーは出演することになったそうだ。

そして、番組に出演したジミーは「(場面の区切りの)1景と2景の暗転で、一番おいしいところをいただきまして」と振り返りつつ、場面転換の暗転中に、放送禁止用語を大声で叫んでしまったことを回顧。

すると、これに岡さんが激怒したそうで、ジミーは「舞台で何言ってんねん! って、バーン! バーン! バーン!って殴られて」「バーンって暗転して、みんなが『ほんまの1景と2景の暗転やな』って」と明かし、「(番組は)客前でもあるし、テレビも入ってるから、現場はブワーってなって、(映像は)砂嵐になって」と説明した。

さらに、「そっからもう、八郎師匠、死ぬまでしゃべってくれなかったですわ」と打ち明けると、関根は「えー!」と驚きながら、「それはジミーちゃんが悪いわ」「でも、さんまさんの忠告を聞かなかった人も悪いわな」とポツリ。ジミーは「僕が悪いです」と反省しつつ、「楽屋は『ほらな』ってみんなが。『やってもうたやろ?』って」とも話していた。