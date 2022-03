ホワイトデーのお返しと一緒にメッセージカードを添えれば、相手にしっかりと気持ちを伝えることができます。しかし、実際にメッセージを考えるのは、なかなか難しいものです。そこで本記事では、職場の同僚や友達、彼女などに贈るホワイトデーのメッセージの文例を紹介します。

ホワイトデーで贈るメッセージは、相手との関係性を踏まえて内容を考えましょう。また、「お返し」という言葉を使うと「仕方なく返す」というネガティブな意味に捉えられることもあるので要注意。

メッセージが思い浮かばないという方は、ここで紹介するメッセージカードの文例集をぜひ参考にしてください。

職場の方に贈るメッセージは、感謝の気持ちを伝えながらも重くなりすぎないように注意してください。「これからもよろしくお願いします」という意味合いの言葉を加えて、できるだけシンプルにまとめると印象がよくなります。

・上司や先輩に贈るホワイトデーのメッセージ

・同僚や後輩に贈るホワイトデーのメッセージ

友達に贈るホワイトデーのメッセージには、感謝の気持ちと併せて「これからもよろしく」という言葉をシンプルに書きましょう。

彼女へのメッセージでは、感謝の気持ちと「これからも一緒にいたい」という想いを素直に伝えてみましょう。

妻に贈るホワイトデーのメッセージでは、日頃の感謝の気持ちを照れずに伝えましょう。

さりげなく添えるメッセージカードを英語にしてみるのもオシャレです。なかなか伝えられない気持ちも、英語なら伝えられるかもしれません。

Happy White Day to my precious (special) one! You are always in my thoughts! (大切な人にハッピーホワイトデー! いつもあなたのことを想っています)

Thank you for always being there for me.

I am very happy to celebrate White Day with you!

(いつもそばにいてくれてありがとう。

あなたとホワイトデーを祝えてとても幸せです)