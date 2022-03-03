純烈の小田井涼平とタレントのLiLiCoが3日、「Tinder × ラブ・イズ・ブラインド JAPAN コラボレーション記念トークイベント」に登場した。
（オススメ動画）
🎬純烈・小田井涼平、妻LiLiCoとの”初キス”エピソード披露！七夕の願い事が現実に…？ 「Tinder × ラブ・イズ・ブラインド JAPAN コラボレーション記念トークイベント」
https://youtu.be/FX0iUEqStxo
🎬純烈・小田井涼平＆LiLiCo、ラブラブっぷりが止まらない！夫婦円満の秘訣語る 「Tinder × ラブ・イズ・ブラインド JAPAN コラボレーション記念トークイベント」
https://youtu.be/xPAhLwyonKo
🎬小田井涼平「技を食らったら脱退するかも…」 リーダー酒井がプロレスの先輩としてアドバイス『LiLiCo&純烈 DDTプロレス参戦記者会見』
https://youtu.be/vMvmaE1kxiM
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi