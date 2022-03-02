映画『ウルトラマントリガー エピソードZ』の完成披露上映イベントが2日に都内で行われ、寺坂頼我(マナカ ケンゴ役)、平野宏周(ナツカワ ハルキ役)、中村優一(トキオカ リュウイチ役)、武居正能監督が登壇。寺坂と平野が変身ポーズを生披露し、ウルトラマントリガーとウルトラマンゼットが登場した。
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🎬“ウルトラマントリガー”寺坂頼我＆”ゼット”平野宏周が大迫力の生変身！中村優一が「ご唱和ください我の名を!」 映画『ウルトラマントリガー エピソードZ』完成披露上映イベント
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