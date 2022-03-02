女優の永野芽郁とタレントの高田純次が出演する、「コンタクトのアイシティ」新CM『eyecity市 利用者数No.1』編とメイキング・インタビュー映像が公開された。
（オススメ動画）
🎬高田純次"市長"、マッチョ軍団に熱弁ふるう！「コンタクトのアイシティ」WEB動画コンテンツ「目の筋肉運動」公開
https://youtu.be/FWi3Z5bNnGY
🎬永野芽郁、コロナ復帰後初イベント！高田純次と初対面するも10分で終了！？別れ際に「かなし〜い」と“おじさんキラー”っぷり爆発 コンタクトのアイシティ [eyecity 市] 新CM発表会
https://youtu.be/gEa4RuaMYZU
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