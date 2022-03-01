宅トレ動画クリエイターの竹脇まりな、俳優の松田翔太らが出演する、au応援割新CM『応援エクササイズ』編が公開された。
（オススメ動画）
🎬有村架純、撮影中に可愛すぎる笑顔！”三太郎”松田翔太らの新年コメントも auお正月新CM『進め！そっちだ！』編メイキング・インタビュー映像公開
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🎬顔も素性も明かさないシンガー・和ぬかにインタビュー！”三太郎”松田翔太らからのコメントも auお正月新CM『進め！そっちだ！』編スペシャル動画公開
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