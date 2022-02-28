吉本興業創業110周年特別公演「伝説の一日」が、4月2日・3日に大阪・なんばグランド花月で開催されることが28日、発表された。

4月1日に創業110周年を迎える吉本興業。110年間“笑い”を発信し続けてきた同社が、「令和」の新時代に伝統の「笑い」と最新の「笑い」を同時に届ける、“オールよしもと”豪華ラインナップによる特別公演を開催する。

初日(2日)と千穐楽(3日)、各日4公演全8公演開催。壱回目、弐回目、参回目公演は、ネタや吉本新喜劇「間寛平GMお披露目公演」など。四回目公演は、明石家さんま、今田耕司、岡村隆史(ナインティナイン)らが出演する「さんまの駐在さん」を上演する。なお、ダウンタウンは千穐楽の参回目に登場する。全出演者は223組315人予定。

チケットはFANY IDプレミアムメンバー先行で3月4日11時より販売開始。一般発売は3月19日12時より。また、同公演はオンライン配信と、同社の常設・拠点劇場で開催するライブビューイングでも観覧できる。

「伝説の一日」初日の公演内容および出演者

■壱回目

桂文枝/桂小文枝/西川のりお・上方よしお/なだぎ武/ブラックマヨネーズ/チュートリアル/佐久間一行/ロバート/パンクブーブー/プラス・マイナス/和牛/ガクテンソク/パンサー/見取り図/オズワルド/空気階段/コウテイ 他

吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他

■弐回目

月亭八方/オール阪神・巨人/ティーアップ/林家菊丸/次長課長/シャンプーハット/くまだまさし/トータルテンボス/ハイキングウォーキング/銀シャリ/チョコレートプラネット/シソンヌ/トット/ロングコートダディ/ニューヨーク/霜降り明星/3時のヒロイン 他

吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他

■参回目

西川きよし/笑福亭仁智/平和ラッパ・梅乃ハッパ/矢野・兵動/ザ・プラン9/中川家/陣内智則/笑い飯/NON STYLE/南海キャンディーズ/もう中学生/藤崎マーケット/アインシュタイン/ミルクボーイ/インディアンス/蛙亭/ぼる塾 他

吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他

■四回目

「さんまの駐在さん」

明石家さんま/今田耕司/ナインティナイン岡村隆史/月亭八方/間寛平/村上ショージ/ジミー大西 他

「伝説の一日」千穐楽の公演内容および出演者

■壱回目

桂文珍/ザ・ぼんち/桂小枝/村上ショージ/トミーズ/ハイヒール/野性爆弾/フットボールアワー/とろサーモン/もりやすバンバンビガロ/ジャルジャル/アキナ/かまいたち/トレンディエンジェル/吉田たち/ニッポンの社長/EXIT 他

吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他

■弐回目

大木こだまひびき/博多華丸・大吉/メッセンジャー/桂三度/タカアンドトシ/ロザン/レイザーラモン/千鳥/ダイアン/スマイル/ライス/マヂカルラブリー/男性ブランコ/ZAZY/ミキ/もも/オダウエダ 他

吉本新喜劇：間寛平/小籔千豊/川畑泰史/すっちー/酒井藍 他

■参回目

中田カウス 漫才のDENDO/まるむし商店/木村祐一/月亭方正/海原やすよ ともこ/COWCOW/2丁拳銃/テンダラー/ライセンス/あべこうじ/スーパーマラドーナ/すゑひろがりず/ジャングルポケット/ビスケットブラザーズ/コロコロチキチキペッパーズ/ゆにばーす/ゆりやんレトリィバァ 他

ダウンタウン

■四回目

「さんまの駐在さん」

明石家さんま/今田耕司/ナインティナイン岡村隆史/月亭八方/間寛平/村上ショージ/ジミー大西 他