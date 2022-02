アイドルグループ・ももいろクローバーZのライブ映像作品5タイトルが23日より順次、dTVにて独占配信スタートする。

ももいろクローバーZ

今回配信されるのは、結成10周年記念ライブで東京ドーム初公演となった『ももいろクローバーZ 10th Anniversary The Diamond Four -in 桃響導夢-』(23日配信)や、毎年恒例となっている冬の超大型ライブ“ももクリ”通算9回目の開催公演で2日間で計37,954人のモノノフ(ももいろクローバーZのファンの総称)が集結した『ももいろクリスマス2018 DIAMOND PHILHARMONY -The Real Deal-』(3月1日配信)。

さらに、ももいろクローバーZ結成記念日の5月17日に行われた伝説のLIVE『5th ALBUM「MOMOIRO CLOVER Z」SHOW at 東京キネマ倶楽部』(4月1日配信)や、2019年に埼玉・メットライフドームで開催された夏の大型ライブ『MomocloMania2019 -ROAD TO 2020- 史上最大のプレ開会式』(5月1日配信)のほか、「ももクロとPLAY!」をコンセプトに2020年に開催された初の“視聴者参加型”配信ライブ『PLAY!』(5月17日配信)の全5タイトルとなっている。