ボーカルデュオのCHEMISTRY(堂珍嘉邦、川畑要)が11日(22:00〜)、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に初登場する。

アーティストの一発撮りパフォーマンスを切り取った動画で人気を集める『THE FIRST TAKE』。音楽ジャンルのYouTubeチャンネルでは最速で登録者数500万人超えを達成している。

本日11日にプレミア公開される第191回は、20周年を迎えたCHEMISTRYが初登場。2001年にリリースされ、同年に初出場した「NHK紅白歌合戦」でも歌唱した大ヒット曲「You Go Your Way」を、「THE FIRST TAKE」だけのオリジナルアコースティックアレンジで披露する。

■CHEMISTRYコメント

緊張感はありましたが、気持ちよく歌えたと思います。ピアノ一本で、歌がくっきりと目立って皆に届くんじゃないかなというアレンジで歌わせて頂きました。今年も20周年イヤーが続いていますので、是非生の歌を聴きに来てください。