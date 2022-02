ヒップホップグループ・KICK THE CAN CREWが3月30日に発売するニューアルバム『THE CAN』の詳細が10日、発表された。

KICK THE CAN CREW『THE CAN』

1997年にKREVA、LITTLE、MCUの3MCで結成されたKICK THE CAN CREWが、前作『KICK!』(17年8月30日発売)以来4年7カ月ぶり、5作目のオリジナルアルバムを発売する。同作にはこの季節にぴったりなバラードナンバー「Boots」、“キックらしさ”も残しつつ、スケール感満載に仕上げられた最新型トラックと3人の巧みなラップが冴えわたる「THE CAN(KICK THE CAN)」といった最新曲10曲と、2018年に発表した「住所feat. 岡村靖幸(Extended Ver.)」を含む全11曲を収録。あわせて、ステンスキが手掛けたアルバムジャケットも公開された。

デジパック仕様の完全生産限定盤A(CD+Blu-ray)、完全生産限定盤B(CD+DVD)、プラケース仕様の通常盤(CD)の全3種が発売され、完全生産限定盤A/Bには「Boots」、「住所 feat.岡村靖幸」ミュージックビデオが収録されたBlu-ray/DVDとステッカーが付属する。さらに、本作CDを対象チェーン・店舗で2月21日までに予約・購入すると、今作のアートワークを使用した特製デカ缶バッチがプレゼントされる。

現在、発売に先駆けて新曲「Boots」が配信されており、「千%」も担当した田辺秀伸氏が担当したミュージックビデオもYouTubeで公開されている。

■CD



01. THE CAN (KICK THE CAN)

02. YEAH! アガってこうぜ

03 .We don't Get Down

04. 準備

05. トライは無料

06. カンヅメ

07. Playground

08. 今こそ寄ってこい feat. RYO the SKYWALKER & NG HEAD

09. Boots

10. 玄関

11. 住所 feat. 岡村靖幸 (Extended Ver.)

■完全生産限定盤A付属Blu-ray/B付属DVD