恋愛、アルバイト、お金、人間関係――大学生たちが直面するさまざまな悩みを描くショートドラマ『朱に交われど、ぼくらいろ。』が19日、Instagramで配信をスタートした。三菱ＵＦＪ銀行とQREATIONがタッグを組んだ作品で、おさき、永瀬さら、小國舞羽、Lienelの近藤駿太、中村駿希が出演。累計6億回再生超の『キュリエーション学院』とのコラボレーションも行われる。

おさき、Lienel近藤駿太らが大学生の日常を演じる

タイトルの由来は、付き合う人や周囲の環境によって影響を受けることを意味することわざ「朱に交われば赤くなる」。さまざまな出会いによって色づきながらも、自分だけの「ぼくらいろ」を見つけていくという思いが込められている。

物語では、大学生たちが勉強や恋愛、アルバイト、お金、人間関係などの悩みに向き合い、時には落ち込んだり迷ったりしながら、少しずつ成長していく。

出演するおさきは「撮影では、周りのみんなから刺激を受けながらも“自分だけの個性”を大切にしていく大学生の姿に、私自身もすごく共感してワクワクしながら演じました!」とコメント。「色々な出会いの中で成長していくストーリーは、同世代の皆さんにも絶対に刺さると思います」と期待を寄せた。

永瀬さらも「学生同士の出会いや関わりが物語になっていて、身近に感じられるので、“わかる!”と共感してもらえる部分も多いと思います」と作品の魅力を紹介。自身も人の言葉を気にしすぎてしまうことがあるといい、「周りの人との関わりの中で考え方が変わったり、新しい自分に気づいたりすることも多いです」と語った。

小國舞羽は「人と関わる上で私も人に影響を受けやすく、相手の言葉に一喜一憂する時もあれば、いきなりなにも考えずにぼーっとする時間もあります」と自身の性格に触れ、「自分らしさと人との距離感をこの撮影で学びながら挑みたいと思ってます」と意気込んだ。

また、Lienelの近藤駿太は「大学生だったらこういう風な生活をしていたんだろうなと感じながら、皆さんで楽しく撮影できました!」と回顧。中村駿希も、共演者やスタッフとの交流を通じて「自分の成長につながるものをたくさん吸収できたらいいなと思っています!」とコメントした。

累計6億回再生超『キュリエーション学院』とコラボ

さらに、QREATIONが手がける学園ショートドラマ『キュリエーション学院』とのコラボレーションも実施。これは累計6億回再生を超える人気シリーズで、『朱に交われど、ぼくらいろ。』では、小國演じる「まう」が『キュリエーション学院』の卒業生という設定になっている。

今後は『キュリエーション学院』の卒業生や現役生も登場する予定。中村演じる「とき」の弟が同学院の生徒という関係性も明かされており、2つの作品の世界観がつながっていく。

三菱ＵＦＪ銀行、大学生の「お金にまつわるはじめて」をサポート

今回のショートドラマについて三菱ＵＦＪ銀行は、大学生活には一人暮らしやアルバイト、旅行、就職活動など、多くの「はじめて」があり、そうした経験にはお金が関わっていると説明。

学生たちのお金にまつわる「はじめて」を支えるとともに、困った時だけでなく日常生活の中でも気軽に頼ってもらえる存在を目指し、今回の企画を立ち上げたという。

総合演出を務めるQREATIONの伊吹は「学生たちが過ごす日々の楽しさはもちろん、挑戦する中で直面する悩みや葛藤も含め、その等身大の姿を楽しんでいただきたいです」とコメント。

「一人ひとりの挑戦や成長が、見てくださる皆さまの新たな一歩につながるようなアカウントを目指してまいります」と意気込みを語った。